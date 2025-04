Domenica 11 maggio, con partenza da Avigliano Umbro e arrivo a Sambucetole di Amelia, si svolgerà ‘Motori solidali’, la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca, in ricordo di Gilda Narducci. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Mamma Gilda… ascoltiamo gli sguardi’, è patrocinato dai Comuni di Avigliano Umbro e di Amelia, dalle Pro loco di Avigliano Umbro, Sambucetole e Montecchio, e sarà realizzato grazie all’aiuto dello staff guidato da Matteo Fabrizi.

La carovana partirà da piazza del Municipio e sarà accompagnata dal saluto del presidente dell’associazione e dal sindaco di Avigliano Umbro, che ha inserito questo evento tra le manifestazioni per i 50 anni del Comune. I partecipanti raggiungeranno Guardea, passando per Melezzole e, dopo una breve sosta, proseguiranno per Lugnano in Teverina, per poi dirigersi a Porchiano del Monte e scendendo per la Para percorreranno la strada di Cappuccini fino a Sambucetole, scortati dalla Croce rossa di Avigliano Umbro.

L’associazione ‘Mamma Gilda… ascoltiamo gli sguardi’ è nata il 19 febbraio 2022 per espresso desiderio di Giovanni e Francesco con il desiderio di mantenere vivo e concreto nel tempo il ricordo della loro mamma, prematuramente scomparsa nel giugno 2021. Ispirandosi al suo esempio l’associazione si prefigge finalità civiche, di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo, principalmente nel campo dell’alfabetizzazione in favore delle popolazioni in via di sviluppo, per la loro crescita culturale, economica, sanitaria e sociale. Attraverso la promozione di eventi solidali raccoglie fondi che vengono totalmente destinati alle popolazioni andine peruviane ed in particolar modo alle fasce deboli della società.