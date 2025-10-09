di Giovanni Cardarello

La relazione del procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, ha evidenziato tre gravi emergenze a livello di sicurezza per l’Umbria: la discesa dell’età di chi delinque, la drammatica diffusione della droga e dello spaccio e l’aumento dei furti. Tutti elementi che emergono, in tutta la loro drammatica evidenza, da un video comparso nelle ultime ore sulla pagina Facebook ‘Foligno Senza Censura’. Il video documenta un fatto di cronaca accaduto intorno alle 20.45 di mercoledì 8 ottobre nella popolosa zona di Sant’Eraclio.

Nel video si vede una donna che si avvicina alla sua auto parcheggiata lungo la strada. La donna poggia la borsa sul sedile del passeggero e accendo l’auto. Nemmeno il tempo di iniziare la manovra e un malvivente di carnagione chiara, di corporature atletica e verosimilmente di giovane età, si avvicina di soppiatto all’auto, sfonda con un colpo secco il finestrino, ruba la borsa e scappa via. La donna, verosimilmente sotto shock per il furto subito, urla ingrana la prima e scappa via mentre un’altra donna che stava per entrare nella strada in questione, scappa via in direzione opposta.

Secondo quanto riporta con dovizia di particolari RGU Notizie, la donna vittima del furto lavora nel punto vendita del noto caseificio di via Cupa. La vittima del furto all’interno della borsa aveva l’incasso della giornata. Una situazione tipica, purtroppo, dei tanti troppi furti che i cittadini sono costretti a subire, dati che vengono certificati dal procuratore Sottani nella sua relazione. «Sul posto – conclude RGU – sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Foligno guidati dal capitano Antonello Maria De Sanctis». A loro il compito di fare luce sull’accaduto.

IL VIDEO