Sting sarà protagonista all’area Santa Giuliana di Perugia il 3 luglio. Il vincitore di 17 Grammy Award arriverà in occasione di Umbria Jazz 2026. «I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al fan club di Sting a partire dalle ore 10 di mercoledì 5 novembre», viene specificato.

Invece per gli utenti iscritti a My Live Nation i tagliandi saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 6 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di venerdì 7 novembre.

«Con il virtuoso chitarrista nonché collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), i fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia», annunciano gli organizzatori.