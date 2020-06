Incidente a Perugia, due auto contro bilico

Ancora un incidente stradale a Piscille (Perugia), in corrispondenza dei lavori Anas fra Balanzano e Ponte San Giovanni. Due auto sono andate a sbattere contro un autoarticolato, poco prima della galleria, in direzione Cesena. Lo schianto poco prima delle ore 13 di venerdì. Pesanti ripercussioni sul traffico già congestionato. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, un’ambulanza ed i vigili del fuoco di Perugia. I feriti per fortuna sono lievi.

L’autista: «Mettete una telecamera…»

Sconcertante il commento di un autotrasportatore al nostro cronista: «Se volete scrivere notizie sugli incidenti, mettete una telecamera fissa qui, tanto ne accadrà almeno uno al giorno». Chiediamo una spiegazione, eccola: «Partiamo dal presupposto che questa strada è stata concepita per le 500 e ora ci sfrecciano mezzi pesanti e auto veloci. Poi, in questo punto, dove c’è il restringimento per i lavori, si arriva a grande velocità, la strada è in discesa, i mezzi pesanti ci mettono un po’ a rallentare e lo fanno con la leva di rallentamento. Le auto che arrivano si ‘spaventano’ e inchiodano, andando a sbattere sistematicamente».