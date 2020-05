Condividi questo articolo su

















Caos e lunghe code fra Piscille e Ponte San Giovanni, lungo la ss 75 bis ed anche sul raccordo di Perugia, a causa dei cantieri presenti lungo la E45 all’altezza di Balanzano e dello svincolo di Ponte San Giovanni. Lavori iniziati nei giorni scorsi e che sono stati accompagnati da disagi in serie e anche da proteste da parte dei residenti della zona, per il traffico ma anche per la presenza dei mezzi da lavoro a ridosso delle case. In un video, la fila formatasi venerdì pomeriggio.