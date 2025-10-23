Anika protagonista a Perugia lunedì sera allo Spazio Modu. L’artista sarà di scena in occasione della rassegna ‘Degustazioni Musicali’ per il 10° anniversario. Si inizia alle 22.

«Fondatrice degli Exploded View e collaboratrice di Tricky (Massive Attack), Gudrun Gut, Jim Jarmusch e Soundwalk Collective, Anika porta sul palco un set ipnotico tra dub, post-punk e psichedelia. Una performance visionaria che unisce suono, parola e presenza scenica. Lo stile è post-punk minimale, arricchito da riverberi dub e atmosfere fredde, con una voce quasi robotica, alienata. I concerti di Anika sono performance ibride: la voce resta centrale, spesso filtrata, mentre i visual e l’elettronica creano un ambiente immersivo, più vicino a un’esperienza installativa che a un classico live show». Il progetto è sostenuto da Sviluppumbria e realizzato in collaborazione con T-Trane, Spazio Modu e Coesione Italia 21-27 Umbria. Prezzo per gli under 25 a quota 6 euro, intero 10.