Perugia, mercoledì torna il GisDay

Le scuole e le realtà del territorio celebrano la cultura geografica: a Perugia torna il GisDay. Il prossimo 17 novembre, infatti, si parlerà delle più innovative tecnologie geospaziali per semplificare il lavoro e aiutare lo sviluppo sostenibile. La cultura geografica e i suoi strumenti d’avanguardia per facilitare la vita e il lavoro di enti, associazioni, aziende. Ma anche per dare un contributo per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Il GisDay 2021

Anche quest’anno ci sarà spazio per approfondimenti e dibattiti sull’importanza del Gis (Geographic information system) nell’analisi, visualizzazione e comprensione dei dati geospaziali e nella conoscenza del territorio. Nato oltre 20 anni fa grazie all’iniziativa del fondatore di Esri, l’azienda di riferimento nelle soluzioni geospaziali a livello internazionale, il GisDay è ad oggi un evento globale attraverso cui viene evidenziato come la geografia e le applicazioni Gis siano in grado di fare la differenza nella società, nella gestione del bene pubblico e nel supporto ai processi decisionali delle aziende. Il GisDay è l’occasione per gli enti e le organizzazioni di condividere i propri risultati e mostrare i benefici delle tecnologie geografiche. L’edizione 2021 tratterà un tema di grande attualità: ‘Il Gis e la condivisione dei dati nel tempo della pandemia’. Come nelle precedenti edizioni, la giornata vedrà la partecipazione di enti pubblici, Ong, associazioni, mondo del no profit, che in vario modo hanno conosciuto le potenzialità del Gis a supporto delle proprie attività, mentre il format adottato sarà una novità assoluta, con la divisione dell’evento in tre sessioni tematiche: il Gis e le sue innovazioni nella società che cambia; l’importanza della condivisione dei dati nel contesto di oggi; il Gis nel sociale: Sdg e protagonismo dei cittadini in un contesto sconvolto dal Covid.

L’importanza dell’utilizzo delle tecnologie geospaziali

Dibattiti, esperienze e casi di successo all’interno di un evento globale che è arrivato in Umbria grazie a TeamDev, che ne cura l’organizzazione attraverso il proprio brand gisAction da ormai 10 anni, come ricorda Antonio Natale, Gis manager dell’azienda perugina: «Siamo particolarmente felici di celebrare anche quest’anno il GisDay e contribuire ad accendere i riflettori sull’importanza dell’utilizzo delle tecnologie geospaziali per affrontare le problematiche della nostra società. Useremo il GisDay per riflettere su alcuni punti fondamentali: la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile, e lo faremo grazie ai contributi di ospiti di grande rilievo». L’evento è organizzato con il patrocinio di Asvis, Comune di Perugia, Arpa Umbria, Istituto Ciuffelli-Einaudi, Stati generali dell’innovazione e Società geografica italiana.