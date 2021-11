Perugia, palazzo della Penna: allestita la mostra del maestro Venanti

di Simona Panzolini

Allestita presso il museo civico di palazzo della Penna, a Perugia, la mostra del pittore perugino Franco Venanti dal titolo ‘Venanti. Tra il colore e il bianco e nero’, visibile dal 6 novembre al 9 gennaio 2022. La mostra curata da Mimmo Coletti e Eugenio Giannì non è una semplice esposizione ma un importante evento culturale per la città di Perugia che festeggia i 91 anni del maestro perugino (la celebrazione del compleanno era in programma per lo scorso anno ma, causa pandemia, è slittata di dodici mesi).

Grandi temi

Una selezione accurata di quaranta dipinti a colori e in bianco e nero che raccontano il percorso dell’artista dalla fine degli anni ’60 ad oggi. L’Immaginazione formidabile unita ad una tecnica straordinaria lo portano a dipingere grandi temi come l’annullamento della personalità, l’entropia, il potere, fino a toccare temi attuali come la pandemia.

Un amore ricambiato

Nel corso dell’evento pubblico di presentazione che si è svolto sabato 6 novembre presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori, l’assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, ha sottolineato: «Franco Venanti è molto più di un artista, è innamorato di Perugia. E per la nostra città si è speso in vari modi e direzioni, con la sua creatività come è noto ma anche con il suo impegno civile e culturale fondando nel 1963 l’associazione Luigi Bonazzi, insieme al mastro Gerardo Dottori ed altri intellettuali perugini. Attraverso l’arte, Venanti ha raccontato Perugia e i perugini con amore e onestà: esaltandone le bellezze, senza però dimenticarne le povertà, umane e intellettuali, e le contraddizioni. Dal canto suo, la nostra città ha inteso in più occasioni esprimere il proprio omaggio e la propria gratitudine al maestro e alla sua attività artistica, oggi lo facciamo con questa importante esposizione».

«Giovani, la vita non è solo quella di tutti i giorni»

Il maestro Venanti, visibilmente commosso, ha raccontato la sua arte così profondamente intrecciata alla vita. Tra le esperienze da cui ha tratto stimoli e conoscenza, che ha esposto per la prima volta a 13 anni, ha citato il negozio del padre («lì ho sentito così tante storie») e «l’aver vissuto i periodi del fascismo, della guerra e la successiva evoluzione della società. Mi sono sempre interessato a ciò che accadeva intorno a me e nell’agorà – ha dichiarato – e proprio questo interesse ha trovato riflesso nei miei quadri. Non ho mai fatto arte per il mercato. Ai giovani dico: alzate gli occhi al cielo e non restringete la vostra vita a quella di tutti i giorni. Ho cercato di vivere in una dimensione cosmica perché solo cercando di elevarsi, la vita non è triste. Il libro più bello è quello che avete davanti a voi leggetelo». Importante corredo all’esposizione è il catalogo a colori, edito da Futura Libri, dell’editore Fabio Versiglioni.

Gli orari

Museo civico di Palazzo della Penna – via Podiani, 11 Perugia. Da novembre al 24 Dicembre 2021: martedì-domenica ore 10-19; dal 26 dicembre al 31 dicembre 2021: martedì-domenica ore 10-18; gennaio: martedì-domenica ore 10-18; chiuso lunedì, 25 dicembre e 1° gennaio. Informazioni: tel. 075.9477727 – [email protected] – http://turismo.comune.perugia.it