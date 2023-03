‘Piazza’ in Umbria le bici rubate in Toscana

Un cittadino straniero è stato denunciato dai carabinieri del Nor di Foligno al termine di un’indagine, partita nell’agosto del 2022, incentrata su un ‘giro’ di biciclette rubate in Toscana e quindi rivendute in Umbria.

L’inizio dell’indagine

L’attività dei militari è partita quando un cittadino folignate si è accorto che era stata messa in vendita su Internet la bici che gli avevano rubato qualche settimana prima a Marina di Grosseto, dove si trovava in vacanza. Fingendosi interessati all’acquisto, i carabinieri hanno contattato il venditore, smascherandolo – con denuncia per ricettazione – e restituendo poi la bici al legittimo proprietario.

Il ‘fornitore’

Le indagini non si sono fermate lì ma hanno accertato che il venditore, fra settembre 2022 e lo scorso febbraio, si è recato più volte in una zona commerciale di Perugia per incontrare un altro soggetto, di nazionalità italiana, che gli consegnava le bici, poi portate dallo straniero presso la sua abitazione a Foligno.

La perquisizione

Gli incontri si sono interrotti a febbraio quando il ‘fornitore’ è stato raggiunto da un ordine di carcerazione, per altri reati, emesso dalla procura di Grosseto. Le perquisizioni condotte a casa del ‘venditore’ hanno consentito di recuperare otto biciclette di varie marche e tipologie (quattro mountain bike, due da corsa, una da donna, una ibrida) tutte oggetto di furto. Accertamenti sono in corso per restituirle ai proprietari.