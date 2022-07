Piediluco: giardini al buio lungo il lago

Non il massimo per chi è in cerca di un po’ di frescura e per i turisti che in questi giorni sono tornati a popolare il borgo lacustre del Ternano: i giardini ‘Don Mario Baciarelli’ di Piediluco, che si trovano fra piazza della Resistenza e l’ex Lido, sono al buio. La segnalazione è di mercoledì sera, con l’area verde – che dovrebbe essere illuminata dalle numerose luci che si trovano lungo il percorso pedonale – ‘oscurata’ con tutto ciò che ne consegue in termini di fruibilità, sicurezza, decoro. Un aspetto su cui, chi di competenza è chiamato ad intervenire per ripristinare l’illuminazione.

