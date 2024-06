Pnrr Cesi, ex chiesa di Sant’Andrea: «In serio rischio di realizzazione»

di S.F.

«La tempistica imposta per l’attuazione dei progetti Pnrr impone un rigido rispetto dei cronoprogrammi esecutivi, che nel caso specifico, a causa delle difficoltà riscontrate nella scelta del contraente, è in serio rischio di realizzazione». Lo mette nero su bianco il Comune di Terni per una delle riqualificazioni previste a Cesi: c’è affanno per affidare l’appalto integrato utile al recupero dell’ex teatro chiesa di Sant’Andrea.

Cosa è successo? Semplicemente che da mesi palazzo Spada non riesce ad affidare l’appalto integrato per il recupero della struttura. Finora le procedura andate deserte – il quadro economico complessivo vale 300 mila euro – sono ben tre, l’ultima in ordine di tempo certificata a metà maggio: nessuna risposta dai cinque operatori economici invitati, vale a dire Krea Costruzioni Spa, Napla Appalti srl, Sea, Salvati Spa e Veneri Srl. Quindi?

C’è da sbrigarsi in sostanza «onde salvaguardare le risorse stanziate». Ed è ovviamente necessario «provvedere alla scelta del contrente nel più breve tempo possibile, scongiurando la perdita del finanziamento europeo concesso» prendendo atto delle «difficoltà riscontrate ai fini della scelta del contrente per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, le quali, se persistenti possono preludere l’esecuzione stessa dell’intervento». C’è dunque una nuova procedura negoziata senza bando con selezione di almeno cinque operatori economici da invitare. Vedremo se andrà meglio: «La nuova destinazione d’uso – si legge nel portale dedicato a Cesi 2026 – alla quale hanno lavorato gli architetti incaricati, mira alla realizzazione di uno spazio polifunzionale adatto per briefings, corsi di aggiornamento, incontri di lavoro, piccoli eventi. Sarà dunque una struttura all’avanguardia a livello tecnico, ma inserita in un affascinante edificio storico del XII secolo