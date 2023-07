Pnrr Terni, scuola Campitello: via libera con 21,6% di ribasso, lavori per 6 mesi

di S.F.

La Edil Roma srl con sede legale nella capitale ed operativa a Santa Maria Capua Vetere. Ecco chi si occuperà di uno dei lavori Pnrr più attesi nell’area nord di Terni: martedì mattina c’è stata la proposta di aggiudicazione per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola elementare di Campitello, in via del Rivo. Decisivo il ribasso offerto del 21,621% rispetto alla base d’importo di 846.956 euro. Il quadro economico dell’operazione supera invece il milione di euro.

Il via libera

L’avvio dell’operazione – ora ci sarà il classico controllo dei requisiti e l’efficacia dell’aggiudicazione, salvo sorprese – è previsto tra un paio di mesi ed il tempo utile indicato per l’esecuzione dei lavori è quantificato in 183 giorni naturali e consecutivi. In 10 avevano risposto all’invito per la procedura negoziata del Comune, con una sola umbra in lizza, vale a dire la Edil Verde Immobiliare srl di Gualdo Cattaneo. Per il resto hanno partecipato ditte in maggior misura campane, poi romane ed una di Avezzano.