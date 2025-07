Tutto pronto per la prima edizione della ‘Poggio League’ di calcio a cinque, torneo organizzato dal Green Bar di Poggio di Otricoli (Terni) che si tiene presso l’impianto sportivo della frazione otricolana. Dal 22 al 24 luglio sono previsti i match dei gironi, con le semifinali in calendario per il 25 luglio e la finale domenica 27 luglio dalle ore 20.30, accompagnata da dj-set e pianobar. I match dei gironi, del 22 luglio, sono La Volta-Santa Maria (ore 20.30) e Lecchio-Poggio (21.30) mentre il 23 luglio sono Poggio-Santa Maria (ore 20.30) e La Volta-Poggio (21.30).

