Precipita dal terrazzo durante la ‘guerra’ dei gavettoni: grave 20enne

Grave episodio nel pomeriggio di Ferragosto a Muccignano (Città di Castello). Un ragazzo di appena 20 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 presso un’abitazione privata di vocabolo Castagneto per essere precipitato dal balcone mentre, durante un momento di allegria familiare, stava facendo dei gavettoni ai propri cari che si trovavano sotto di lui. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma di Walter Rondoni.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava utilizzando non i classici palloncini riempiti d’acqua o una busta della spesa, ma una bacinella. Che una volta riempita, potrebbe averlo sbilanciato facendogli perdere l’equilibrio e contribuendo alla drammatica caduta, complice anche l’altezza relativamente modesta del parapetto che non lo avrebbe assicurato. Un volo di circa tre metri per il 20enne, ora ricoverato nel reparto di rianimazione del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia con politraumi. Sul posto si sono portati anche gli agenti del commissariato di Città di Castello per gli accertamenti del caso.