Premio in Ast: obiettivo accordo a settembre. Sarà trimestrale e per tutti

Un premio legato ad obiettivi erogato trimestralmente e definito con parametri verificabili: è su queste basi che Acciai Speciali Terni, rsu e sindacati di categoria hanno avviato, martedì mattina, la discussione sul premio di risultato per tutti i lavoratori dello stabilimento.

Se ne riparla dopo le vacanze

Un confronto – viene sottolineato da chi era presente – ancora piuttosto interlocutorio, che verrà approfondito non prima del mese di settembre, quando sarà «obiettivo prioritario» per tutte le parti in causa arrivare ad un accordo, permettendo già nel trimestre ottobre/dicembre 2022 di rendere lo stesso premio erogabile. In generale comunque l’eventuale premio non sarà legato a elementi economico e di bilancio ma a produttività e qualità.

Chiarimenti sulle 250 euro

Sono stati calendarizzati già altri due incontri, dove si entrerà nel merito della discussione e dove si verificherà la dimensione economica della disponibilità aziendale. Cifre al momento non sarebbero state ipotizzate. Sul bonus di 250 euro in welfare annunciato dal cavaliere Giovanni Arvedi, su richiesta delle rsu, l’azienda ha chiarito che sta definendo i tempi per l’nserimento dell’intera cifra e ha specificato che 200 euro di queste si potranno spendere esclusivamente in buoni carburante, cifra che non parteciperà al raggiungimento della soglia fiscale.

Tutto tace sull’ accordo di programma

Ovviamente l’appuntamento di martedì era ghiotto per rsu e organizzazioni sindacali per avere aggiornamenti anche sull’accordo di programma: è stata in particolare la Fiom a chiedere chiarimenti in merito. Netta la risposta del responsabile delle relazioni industriali, Giampietro Castano: ancora non è chiuso.