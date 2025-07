di S.F.

Semaforo verde del Comune di Terni alla realizzazione di due fabbricati attigui M3 e M1 con destinazione commerciale in via Marcangeli, a poche centinaia di metri dalla sede di Asm. A firmare la positiva conclusione della conferenza di servizi decisoria è il dirigente alla pianificazione territoriale Claudio Bedini.

VIA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI A MAGGIO

La partita del proponente è iniziata il 31 gennaio con l’istanza trasmessa al Comune, poi l’integrazione successiva e la raccolta dei pareri sia a livello territoriale che regionale. Di mezzo anche Rfi e, come da prassi in questi casi, Provincia, Regione e comando provinciale dei vigili del fuoco. A richiedere le ultime integrazioni sono stati proprio Rfi (la ferrovia passa a lato del terreno in questione) e le direzioni comunali a sviluppo economico/commercio ed ambiente.

L’OK AL NUOVO EDIFICIO IN VIA CAPPONI

Ora si è chiuso il cerchio con il parere favorevole. Riguarda anche la realizzazione di un’area a verde attrezzato. La ditta protagonista dell’operazione è promittente acquisrente delle particelle interessate dall’intervento per una superficie complessiva di poco superiore ai 18 mila metri quadrati.