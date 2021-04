‘Premio scuola digitale’ in provincia di Terni fra consensi e adesioni

Si è conclusa lo scorso 14 aprile la fase provinciale della terza edizione del ‘Premio scuola digitale’ (iisclassicoartisticotr.edu.it/premio-scuola-digitale/) ed ha avuto un grande successo, soprattutto per la partecipazione: sono risultate finaliste 8 scuole del 1° ciclo e 5 istituti superiori, numeri decisamente superiori ad ogni aspettativa. La commissione, nominata per selezionare i progetti della provincia di Terni da ammettere alla competizione regionale del prossimo 21 maggio, ha lavorato intensamente e i giovanissimi studenti delle scuole primarie hanno in più casi stupito per la disinvoltura delle loro esposizioni. Il presidente della giuria, professor Mirko Filipponi, e gli altri componenti, hanno riferito che la selezione è stata difficile in quanto tutti i progetti presentati erano caratterizzati da un elevato livello di qualità dal punto di vista digitale, innovazione nei contenuti e nella ricerca costante di nuove metodologie per tenere sempre vivo il dialogo educativo con gli alunni che, peraltro, hanno mostrato interesse e partecipazione. Il ‘Premio scuola digitale’ ha aiutato i ragazzi a mantenere vivo il rapporto con la scuola durante il protrarsi dell’emergenza sanitaria e soprattutto è stata un’esperienza che ha insegnato come la ‘scuola’ non sia uno spazio fisico delimitato, ma un luogo per aprirsi alla conoscenza. Sono risultati vincitori, per la sezione delle scuole del 1° ciclo, i progetti delle seguenti istituzioni scolastiche: 1) ‘Che genere di storia è mai questa?’ (istituto comprensivo ‘Petrucci’ di Montecastrilli); 2) ‘La voce del Fanciulli’ (istituto comprensivo ‘Fanciulli’ di Arrone); 3) ‘Agenda 2030, riscaldamento globale ed energia pulita’ (direzione didattica ‘Mazzini’ di Terni). Sono risultati vincitori, per la sezione delle scuole del 2° ciclo, i progetti delle seguenti istituzioni scolastiche: 1) ‘Giovani cuori animati’ (IIS classico e artistico di Terni); 2) ‘Just code it’ (IIS artistico classico professionale di Orvieto); 3) ‘I.T.T. in onda’ (I.T.T. ‘Allievi Sangallo’ di Terni).

