Premio UmbriaRoma: tutti i riconoscimenti dell’edizione 2024

Lunedì 24 giugno, alle ore 17.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, Massimo Wertmüller e Mita Medici condurranno la cerimonia di consegna del premio UmbriaRoma, voluto dall’associazione degli umbri presieduta da Marco Frittella, il cui presidente onorario Massimo Palombi. La giuria del premio dedicato agli umbri e agli amanti dell’Umbria, presieduta da Franco Mariotti, ha assegnato i seguenti riconoscimenti: ad Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna e scrittrice, il premio speciale intitolato a Caterina Federici, a lungo presidente dell’associazione e prematuramente scomparsa. Premio tv a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Premio per la cultura a Costantino d’Orazio, direttore della galleria nazionale dell’Umbria. Premio per l’imprenditoria a Michele Cinaglia, fondatore di Engineering. Premio medicina al professore Salvatore Puxeddu dell’università di Perugia. Premio impegno sociale a Laura Dalla Ragione, psicoterapeuta e promotrice della prima rete pubblica sui disturbi alimentari dei giovani. Premio made in Umbria a Francesca Pedrazza Gorlero, regista per il documentario sull’artigianato umbro. Premio musica alla cantante Gipsy Fiorucci. Premio luoghi al Comune di Norcia per il progetto di adeguamento antisismico di Castelluccio.

