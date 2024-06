Presentato ad Orvieto il libro dedicato alla figura di Eugenio Faina

Si è tenuta martedì 4 giugno ad Orvieto, alla presenza del prefetto di Terni Giovanni Bruno, la presentazione del libro ‘La straordinaria vita di Eugenio Faina’ (Ciampi Editore), presso il museo etrusco ‘Claudio Faina’. In platea molti giovani, studenti, docenti, famiglie e appassionati di cultura. Ai saluti di apertura e ai ringraziamenti del presidente della Fondazione per il museo ‘Claudio Faina’, l’avvocato Andrea Solini Colalè, e della professoressa Cristiana Casaburo, dirigente scolastico dell’IISACP, hanno fatto seguito gli interventi di Simona Coccimiglio e Giuseppe M. Della Fina – rispettivamente responsabile tutor interno e referente tutor esterno – sul lavoro portato avanti e realizzato dai ragazzi della classe 4°A del liceo classico di Orvieto. Al termine, i giovani autori hanno letto alcuni brani del volume. La biografia dedicata ad Eugenio Faina è stata ricostruita attraverso una lente speciale che ne ha evidenziato le relazioni familiari e amicali, come ad esempio il rapporto con la madre Giuseppina Anselmi Faina, con il padre Claudio Faina senior e con l’amico Adolfo Cozza. Gli studenti e le studentesse hanno colto questa occasione di formazione e approfondimento e hanno prodotto un lavoro di grande interesse, con lo scopo di far conoscere ancora meglio questa figura così emblematica e importante nel panorama umbro e nazionale, tra i decenni finali dell’Ottocento e i primi del Novecento.

