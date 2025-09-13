di S.F.

L’individuazione di una zona relax per i dipendenti con acquisizione di suppellettili necessari per l’allestimento. Questa una delle novità che emerge dalla rimodulazione degli obiettivi operativi e del Piao 2025-2027 della Provincia di Terni: c’è il via libera con firma del presidente Stefano Bandecchi e del segretario generale Paolo Ricciarelli.

LA DELIBERA PRESIDENZIALE PER LE MODIFICHE

In sostanza la Provincia ha rimodulato gli obiettivi predisposti mesi fa e, nel contempo, ne ha aggiunti altri. La validazione c’è stata lo scorso 3 settembre con l’inserimento di quattro azioni rispetto al previsto: una riguarda la segretaria generale (tutela, sicurezza e trattamento dati), due l’area amministrativa economica-finanziaria guidata dalla dirigente Stefania Finocchio e l’ultimo il tecnico-patrimoniale del dirigente Marco Serini.

Uno dei due in capo alla Finocchio è ‘l’allestimento sala relax per dipendenti’ con tanto di tempistiche definite. Vale a dire l’individuazione del fornitore entro il 30 ottobre 2025, la conclusione entro il 31 dicembre 2025 e l’utilizzo da parte dei dipendenti nel 2026. Il personale coinvolto nell’iter vede Paolo Lucci, Roberto Nori, Giorgio Ferro, Maria Francesca De Rosa e Marina Ratini.