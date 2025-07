Terza edizione nella frazione di Quadrelli (Montecastrilli) con ‘Borgo DiVino’, il percorso enogastronomico con cena in cinque tappe. Con otto cantine protagoniste e live music: l’evento partirà dalle 19.30 per le vie del borgo e l’organizzazione è in mano alla pro loco. I prezzi vanno dai 12 ai 25 euro a seconda della scelta.