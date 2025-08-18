Dopo il successo dello scorso anno, Montecastrilli è pronta a vivere di nuovo la sua notte più attesa e originale: la ‘Notte Bionda’, in programma sabato 23 agosto. Un evento che non è soltanto una festa, ma un simbolo identitario per la comunità, nato dall’intitolazione della prima piazza in Italia a Raffaella Carrà, icona di libertà, energia e divertimento. Il centro storico e il parco dei Merli si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, musica dal vivo, dj set, intrattenimento per bambini, gastronomia e naturalmente birra bionda in ogni angolo del borgo.

La festa prenderà il via dalle 20, con un’esplosione di attività diffuse in tutto il paese: in piazza Raffaella Carrà l’Orchestra robotica di Raffaella e la proiezione di video dedicati alla showgirl, mentre in via San Nicolò i bambini troveranno pompieropoli, poliziopoli, gonfiabili e il trucca-bimbi della Croce rossa. Non mancheranno la musica dal vivo con Crosby e Pierluca al piano bar di viale Verdi, le performance itineranti degli artisti di strada con ‘Le vie del suono’, i trampolieri e gli spettacoli con il fuoco della Piccola compagnia equivoca, insieme alle esibizioni di Giuliano Mizu.

Alle 21 spazio agli Ottoni amerini in piazza Umberto I, alle danze della New dance academy in piazza Santa Chiara e della Floridas danza nel parcheggio Croce. Dalle 22 il borgo si accenderà con la musica: in piazza Santa Chiara i dj Granelli e Marcelli, in piazza Umberto I il karaoke con Adriano Bernardini, al belvedere della chiesa il live di Alex Coppa con rock e folk. Non mancheranno i giochi a tema come beer pong e beer biliardino, sempre in piazza Santa Chiara.

Il momento clou sarà a mezzanotte al parco dei Merli, dove salirà sul palco la Jova party band, una travolgente tribute band dedicata a Jovanotti. La festa continuerà fino a notte fonda con la Silent disco di dj Liukk dalle 2.30, sempre ai Merli. E per i più resistenti, alle 4.30 scatterà l’escursione notturna ‘Alba sulla panchina bionda’: un anello di 5 chilometri che porterà i partecipanti fino alla Big bench 344 di Farnetta, per salutare insieme il nuovo giorno con una vista mozzafiato.

Accanto agli spettacoli, le Pro loco del territorio accoglieranno i visitatori con stand enogastronomici che proporranno i sapori tipici della tradizione: aperitivi con prosecco, prosciutto e melone, panzanella, arrosticini con vino, panini con salsiccia e porchetta, e naturalmente tanta birra bionda. Per l’occasione, sarà anche possibile ‘farsi biondi’ acquistando parrucche all’ingresso.

«Lo scorso anno abbiamo lanciato una scommessa: trasformare la tradizionale ‘Notte Bianca’ in un evento unico, con un carattere tutto nostro» , spiega il sindaco Riccardo Aquilini. «La risposta è stata sorprendente: la ‘Notte Bionda’ ha portato in piazza centinaia di persone, diventando subito un appuntamento riconoscibile e identitario. Quest’anno rilanciamo con un programma ancora più ricco e con il coinvolgimento di tutte le realtà associative del territorio. Montecastrilli sarà per una notte l’ombelico del mondo, e il biondo il colore della nostra festa collettiva».