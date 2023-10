Regione Umbria, AP punta su Corridore per la presidenza

L’annuncio via social è dello stesso protagonista della partita: «Sarò il candidato di Alternativa Popolare per la presidenza della Regione Umbria». Di chi si tratta? Dell’attuale vicesindaco di Terni Riccardo Corridore che, dunque, lancia la sfida in vista dell’impegno elettorale – al momento è questa la previsione – di fine 2024.

«Inizia una nuova avventura»

All’orizzonte c’è dunque un bel po’ da fare per l’avvocato ternano. Intanto si parte dall’annuncio: «Volevo comunicarvi che venerdì, quando ci siamo visti con il presidente AP in Trentino Alto-Adige, abbiamo avuto una lunga chiacchierata, mi ha proposto di candidarmi alla presidenza della Regione Umbria. Sarò il candidato – il messaggio social – di Alternativa Popolare: un impegno di grande responsabilità di cui sono onorato, darò tutto il meglio di ciò che ho dentro. Vi chiedo sin da oggi la disponibilità a candidarvi tutti – il riferimento ai ‘suoi’ – perché dobbiamo portare avanti una battaglia insieme, poi faremo delle riflessioni insieme. Inizia una nuova avventura e pare che si voti ad ottobre 2024. C’è un anno di tempo per la campagna elettorale, a noi le cose facili non piacciono. Ce la possiamo fare e porteremo avanti ciò che è il progetto di AP, la politica del noi nell’interesse dei nostri territori. Da lunedì cambieremo passo». Vedremo le conseguenze. Già nelle scorse ore era stanco lanciato un indizio su questo fronte con la pubblicazione di una foto di palazzo Donini.