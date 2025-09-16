di Maria Luce Schillaci

Cuore, forza ed emozioni. Al PalaTerni arriva Francesco Renga e promette uno spettacolo da non dimenticare. Tutto è pronto per il concerto di Renga al di sabato 20 settembre alle ore 21.30. L’artista concluderà l’edizione 2025 del tributo d’Autore che porta da anni la firma di Michele Rossi dell’associazione Terni Città Futura e di Amelia Milardi dell’associazione Argoo.

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo con giochi di luce e soprattutto forti emozioni. Un tour celebrativo, ‘Angelo venti’, per celebrare i vent’anni di ‘Angelo’, la canzone che dal palco di San Remo ha consacrato Francesco Renga tra le voci più autentiche e importanti della musica italiana. «Sarà un viaggio emotivo tra successi che hanno segnato intere generazioni, canzoni che parlano di amore, di vita, di gioia e malinconia, melodie che si intrecciano ai ricordi di ciascuno di noi – spiegano Rossi e Milardi – Una serata per cantare, emozionarsi e sentirsi parte di un racconto collettivo, fatto di note, storie e sensazioni condivise. Terni sarà al centro della musica italiana».

La scelta di Terni come tappa del tour non è casuale, dicono gli organizzatori che hanno incontrato non poche difficoltà, a cominciare dalla piazza ternana sempre vista poco benevolmente dai grandi giri di produzione e di agenzie del settore, oltre ai vari problemi di natura logistica, tipo sicurezza, tecnici e così via. «Portare Francesco Renga a Terni significa mesi di lavoro, coordinamento tecnico, logistica, sicurezza e attenzione a ogni dettaglio scenografico – affermano Michele e Amelia – Ogni sforzo diventa una promessa mantenuta: regalare alla città un concerto di altissimo livello, fatto di emozioni autentiche. La musica come ponte e condivisione. La musica unisce, avvicina e rende tutti partecipi di un momento speciale. Per questo motivo, come organizzatori abbiamo voluto mettere a disposizione 50 biglietti per i ragazzi seguiti dalle strutture del Welfare comunale: anche chi vive situazioni difficili potrà sentirsi parte di questa magia, vivere la musica dal vivo, cantare e lasciarsi trasportare dalle emozioni».

L’evento è stato presentato ufficialmente al Caffè Pazzaglia alla presenza dell’assessore agli Eventi e al Turismo Alessandra Salinetti: «Questi – ha detto l’assessore – sono eventi che portano movimento in città. Una chiusura con stile e classe per il Tributo d’Autore 2025». «Questa edizione del Tributo d’Autore che ha visto sul palco artisti come Michele Bravi, giovani cantautori provenienti da tutta Italia e tra qualche giorno appunto Francesco Renga – dice Rossi – si distingue per la capacità di raccontare le emozioni in tutte le loro sfumature. Se lo scorso anno è stata l’edizione della forza, l’energia di Toquinho e di Loredana Bertè, quest’anno è l’edizione dei sentimenti, melodie che parlano al cuore, performance che creano connessione e partecipazione, dove ogni canzone è un filo invisibile che lega pubblico e artista».

«Per noi – afferma Amelia – non è solo un concerto, cerchiamo di seguire la linea della passione e con Renga si fa centro: forza e cuore, insieme per la conclusione del Tributo di quest’anno, un modo per mandare un messaggio alla città, puntare alla bellezza e alla serenità, questo è il nostro lavoro». Il PalaTerni, scenario di eventi: «Noi ci crediamo – affermano – e crediamo che Terni debba abituarsi a essere protagonista di grandi eventi nazionali e internazionali anche per creare indotto e turismo, in una parola: far girare l’economia».

L’amarezza di Rossi: «Trovare le locandine del concerto messe e strappate il giorno dopo non è stato bello ma – rimarca – questo però non ci scoraggia, anzi, rafforza la voglia di andare avanti per la città». I cancelli apriranno alle 20. Ci sarà anche un punto ristoro. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili tramite i circuiti TicketItalia e le rivendite abituali.