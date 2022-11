Ricercatore di UniPg vince bando da 1,5 milioni per studiare nuove cure per i tumori

Il dottor Marco Gargaro, ricercatore dell’università degli Studi di Perugia, ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro dal Consiglio europeo della ricerca (ERC) con il progetto REACT-DC per soluzioni terapeutiche innovative nella lotta ai tumori. Gargaro, operativo presso il dipartimento di medicina e chirurgia di UniPg, è risultato vincitore dell’ERC Starting Grant con il progetto ‘REACT-DC, Breaking oncometabolites dynamics for next-generation dendritic cells tumor immunotherapy’. «Nonostante gli enormi progressi in campo oncologico – spiega il ricercatore -, soltanto il 20-30% dei pazienti trattati con gli attuali approcci immuno-terapici risponde a queste terapie. Ciò è dovuto alla diversa composizione del microambiente tumorale tra i vari individui e che, ricco di oncometaboliti derivanti dalle cellule tumorali o dal microbiota, può condizionare la capacità delle cellule dendritiche, attrici chiave delle risposte immunitarie, di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali».

Gli obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto REACT-DC prevede l’identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative per potenziare la capacità anti-tumorale delle cellule dendritiche. In particolare attraverso l’intelligenza artificiale e piattaforme immuno-farmacologiche integrate, sarà possibile identificare nuovi oncometaboliti come biomarcatori delle risposte anti-tumorali. Inoltre, attraverso l’uso dell’ingegneria genetica, saranno sviluppati nuovi approcci terapeutici personalizzati e di precisione per ripristinare l’attività anti-tumorale delle cellule dendritiche. I risultati derivanti da questo progetto consentiranno dunque lo sviluppo di trattamenti farmacologici più efficaci e meno invasivi.

Farmacologia al vertice della ricerca

L’ERC Starting Grant assegnato al dottor Gargaro, nel contesto di un bando altamente competitivo, è il primo conseguito dall’ateneo nel settore scientifico-disciplinare della farmacologia. Il programma per la ricerca e l’innovazione dell’ERC research è riservato a ricercatori con esperienza maturata da due a sette anni dopo il conseguimento del dottorato e dedicato a settori di ricerca pioneristici.