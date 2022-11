Rompicapo meccanici: il ‘Tacito’ ha ospitato il secondo campionato italiano

Si è svolta il 26 novembre, presso il liceo classico ‘Tacito’ di Terni, la seconda edizione del campionato italiano di rompicapo meccanici. Il torneo ha visto cimentarsi diverse categorie di partecipanti in base all’anno di nascita, dalla scuola primaria fino alla classe over riservata agli adulti. L’obiettivo di ciascuno è stato quello di risolvere sette rompicapo in legno, plexiglass e metallo nel minor tempo possibile. Anche per questo secondo anno il classico ‘Tacito’ è una delle diciassette scuole-polo in tutta Italia e ha accolto anche partecipanti provenienti da fuori regione. La classifica dei vincitori e i premi verranno comunicati in una diretta Instagram sul profilo @cirm_official il 3 dicembre alle ore 15.

