Un viaggio poetico nel mondo di Gioachino Rossini, tra ironia, introspezione e bellezza. Venerdì 27 giugno, alle 21.15, l’Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo accoglie il secondo appuntamento dell’ottava edizione del Festival Correnti del Nera, organizzato dalla Filarmonica Umbra. In scena tre protagonisti d’eccezione: Milena Vukotic, attrice amatissima dal grande pubblico e simbolo di eleganza teatrale, sarà la voce recitante in un concerto che intreccia musica e parole. Accanto a lei il soprano Gemma Bertagnolli, interprete d’eccellenza del repertorio barocco e classico, e il pianista Alessandro Marangoni, celebre per le sue incisioni e letture raffinate dell’opera rossiniana.

Il concerto, dal titolo ‘Gioachino Rossini: ossessioni e piaceri – Péchés de vieillesse’, è un raffinato percorso attraverso alcune delle più intense e originali composizioni del Maestro, tratte dalla celebre raccolta Péchés de vieillesse. In programma brani come Chanson de Zora, Adieux à la vie! Élégie, Petite Caprice (Style Offenbach), Une caresse à ma femme, fino alla prima esecuzione assoluta di ‘Un rien’. Tra un brano e l’altro, le parole di Rossini prenderanno vita attraverso le sue lettere a figure del mondo musicale e artistico dell’epoca – da Lauro Rossi a Giovanni Pacini, da Antonio Busca ad altri – rivelando il lato più personale, ironico e malinconico del compositore. Il Festival proseguirà per tutta l’estate nei comuni di Terni, San Gemini e Narni, con un cartellone che spazia dal barocco alla sperimentazione contemporanea.