Ruba scarpe: «Il furto? È colpa del vaccino…»

«Ho fatto il vaccino anti Covid poche ore fa e non mi sono resa conto di quello che stavo combinando». Questa la particolare giustificazione di una donna, denunciata a piede libero per furto dai carabinieri della Compagnia di Assisi.

Il furto e la scusa



La donna in questione era stata sorpresa a rubare un paio di scarpe in un noto negozio di calzature di Assisi. Dopo aver tentato di nasconderle in una borsa, era uscita dall’esercizio commerciale facendo scattare l’allarme antitaccheggio. Su segnalazione di un addetto alla sicurezza, i militari assisani sono intervenuti, l’hanno bloccata e quindi accompagnata in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Lì è emersa l’originale – quanto inutile – scusa: «Ho fatto il vaccino poche ore fa, sono confusa».