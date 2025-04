Al teatro Secci di Terni, sabato 3 maggio alle 18, è in programma un concerto della Banda sinfonica ‘Giulio Briccialdi’, con Roberto Fabbri alla chitarra, diretto dal maestro Paolo Venturi. Le musiche saranno di Alan Parsons, Albeniz, Barnes, Beethoven, Sousa, Verdi e Waignein. L’ingresso sarà libero. Il giorno seguente, domenica 4 maggio, il maestro Venturi porterà la banda al concorso ‘Bacchetta d’oro’ a Frosinone.

La banda sinfonica ‘Giulio Briccialdi’ di Terni nasce in seno alle attività d’insieme del conservatorio. Lo scopo è quello di dare, oltre alle esercitazioni d’insieme previste nelle attività dell’offerta formativa del conservatorio, l’opportunità agli allievi di conoscere il repertorio bandistico nelle sue molteplici espressioni e di prepararli ad affrontare eventuali concorsi nelle bande ministeriali. Sono stati direttori ospiti i maestri: Massimo Martinelli, Maurizio Billi, Leonardo Laserra Ingrosso, Filippo Cangiamila, Pantaleo Leonfranco Cammarano, Patrizio Esposito, Fulvio Creux. Il repertorio spazia dalle tradizionali trascrizioni operistico-sinfoniche alla musica originale per grande organico. La banda sinfonica ‘Giulio Briccialdi’ è costituita da un organico che varia dalle 45 alle 65 unità in base anche al repertorio programmato. Numerosi i concerti che in questi anni di attività hanno consolidato l’alto livello raggiunto.

Paolo Venturi ha conseguito gli studi musicali in clarinetto diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio ‘Briccialdi’ di Terni e in fagotto presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma. A diciannove anni vince il concorso per il ruolo di primo clarinetto solista della banda dell’Aeronautica militare italiana e l’audizione come clarinetto aggiunto nell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma con la quale collabora per un decennio. Ha collaborato con l’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e con numerose altre istituzioni orchestrali italiane. Notevole la sua esperienza nella musica da camera maturata con il quintetto Zephyrus suonando in importanti associazioni di concerti internazionali. È stato vincitore assoluto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha suonato come solista importanti composizioni per clarinetto, fagotto e orchestra. L’attività artistica lo vede presente anche nella direzione d’orchestra e bandistica. È fondatore e direttore musicale della Banda sinfonica dell’Umbria con la quale è stato vincitore nella prima categorie ed eccellenza rispettivamente nei concorsi per banda ‘Bacchetta d’oro – Fiuggi 2018’ e ‘Flicorno d’oro – Riva del Garda 2019’. Dal 1988 è docente titolare della cattedra di clarinetto presso il conservatorio statale di musica ‘Briccialdi’ di Terni.

Roberto Fabbri, concertista, compositore, autore e didatta, ha studiato chitarra classica, presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove si è laureato con 110 e lode. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esponenti della chitarra classica contemporanea, ha sempre affiancato alla sua attività concertistica una considerevole attività editoriale, collaborando con numerose case editrici. Le sue oltre 40 pubblicazioni per chitarra sono tradotte in cinque lingue, tra cui il cinese, e distribuite in tutto il mondo. Tiene regolarmente concerti e masterclass, nei più importanti festival chitarristici e nelle più rinomate sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia e Asia. Ha al suo attivo numerosi cd tra cui due solisti. È docente di chitarra presso il conservatorio statale di musica ‘Briccialdi’ di Terni e direttore artistico del Festival internazionale della chitarra della città di Fiuggi.