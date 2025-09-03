Tutto pronto per il ‘Terni canta d’autore’ sabato sera in piazza Duomo. L’evento è stato presentato mercoledì in biblioteca comunale con gli organizzatori Michele Rossi (Terni Città Futura) e Amelia Milardi (Argoo).

Saranno 20 gli artisti provenienti da tutta Italia che saranno protagonisti a partire dalle 21: «Quest’anno edizione boom, nazionale. Addirittura – le parole di Rossi – abbiamo ricevuto più di 200 candidature e c’è stato un attento lavoro di selezione per la ricerca di talenti della musica italiana. Sarà un grande spettacolo per omaggiare la musica d’autore».

La selezione? «Il criterio è di dare qualità nell’ottica del tema del cantautorato. La selezione non è stata semplice e speriamo di dare un piccolo spaccato di qualità, uno spazio giusto per chi merita. In tanti avrebbero meritato di esserci. Dà un segnale quest’edizione: l’ideale sarebbe dare spazio a più persone perché c’è difficoltà di avere palchi importanti su cui presentarsi», le parole della Milardi.

«Magari si può allargare a più serate – hanno proseguito sul tema degli spazi -, non ci aspettavamo questo tipo di risposta. Dobbiamo trovare risorse e spazi più adeguati, il format funziona ed il successo è confermato». Presente anche Sauro Pellerucci. In Bct anche i consiglieri Claudio Batini e Marco Cecconi, out gli assessori Michela Bordoni e Stefania Renzi. «Il contest è gratuito e il bilancio ricade nel cartellone degli altri eventi del ‘Tributo a Sergio Endrigo’, questa è soltanto una spesa. Cerchiamo di far quadrare i conti», ha puntualizzato Rossi.