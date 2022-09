San Feliciano di Magione: con l’auto contro le scale di una casa

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di domenica a San Feliciano di Magione (Perugia) dove un’auto con due persone a bordo, che procedeva a velocità sostenuta nel centro del paese lacustre, ha sbandato finendo contro le scale di un’abitazione privata, danneggiandole. Non gravi le conseguenze per i due coinvolti e, fortunatamente, in quel momento lungo la strada non c’erano pedoni né altri mezzi in transito. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. (foto di Fabrizio Bartoli)

