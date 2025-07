Antonio Repace è il nuovo segretario generale della Uilcom dell’Umbria, categoria che segue i lavoratori della comunicazione: grafica, poligrafica e cartaria, telecomunicazioni, emittenti radio e tv, produzioni culturali e cinema. Accanto a Repace sono stati nominati Luca Angelelli (segretario regionale organizzativo), Michele Goracci (componente di segreteria regionale) e Lorenzo Patumi (tesoriere). L’elezione è avvenuta mercoledì mattina, da parte del consiglio regionale della categoria. Erano presenti il segretario generale Uilcom Salvo Ugliarolo, il segretario nazionale Roberto Retrosi, il segretario generale Uil Umbria Maurizio Molinari e Fabio Benedetti, segretario organizzativo Uil Umbria, che ha gestito la categoria in questa fase di ripartenza.

«Dopo alcuni mesi dettati da una profonda riorganizzazione – spiega Ugliarolo – riparte la Uilcom dell’Umbria con un nuovo segretario e un nuovo gruppo dirigente che, con l’entusiasmo e la voglia che hanno dimostrato, non mancheranno di rendere protagonista l’organizzazione in Umbria e contribuiranno alla buona riuscita dell’organizzazione a livello nazionale, grazie al supporto che potranno dare per il rinnovo dei Contratti nazionali del lavoro».