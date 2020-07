San Gemini è pronta per ‘Estate in Chiostro’

Con il desiderio di animare l’estate sangeminese, nel rispetto della normativa anti-covid nazionale e regionale, il Comune di San Gemini ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno all’aperto nel Chiostro della chiesa di San Francesco e nel teatro comunale adiacente, questi ultimi organizzati dall’associazione Acart-Festival dei Colli, cui è stato concesso il patrocinio.

Il programma completo

Mercoledì 5 agosto Francesca Tondelli-Arpa teatro La Fenice Venezia, a cura dell’associazione Acart-Festival dei Colli al teatro comunale; venerdì 7 la professoressa Sandra Ceccarelli presenta il libro ‘Quello che rimane di me’ al Chiostro; venerdì 14 la proiezione del film ‘Nuovo cinema paradiso’ di Giuseppe Tornatore in ricordo di Ennio Morricone al Chiostro; sabato 15 agosto la proiezione del film ‘Mission’ di Roland Joffé in ricordo di Ennio Morricone al Chiostro; mercoledì 19 agosto ‘Parliamo di..San Gemini tra arte, storia e cultura’, Studio 21 Webradio-Salotto culturale, a cura del professor Adriano Bernardini e della professoressa Elvira De Sio con personalità sangeminesi al Chiostro; giovedì 20 agosto Gaia Federica Caporiccio, pianista al Conservatorio Losanna-Svizzera, a cura dell’associazione Acart-Festival dei Colli al teatro comunale; venerdì 21 agosto ‘San Gemini rock’, Butt Splitters in concerto al Chiostro; sabato 22 agosto Francesco Morettini in concerto ‘La musica nel cinema’ in ricordo di Ennio Morricone al Chiostro; domenica 23 agosto Katarzyna Kling, pianista all’accademia musicale Lodz-Polonia, a cura dell’associazione Acart-Festival dei Colli al teatro Comunale; martedì 25 agosto Michal Drewnowski, pianista all’accademia musicale di Lodz-Polonia, a cura dell’associazione Acart-Festival deiColli al teatro comunale; giovedì 27 agosto Witold Holtz, pianista e direttore artistico del festival dei Colli-Polonia, a cura dell’associazione Acart-Festival dei Colli al teatro Comunale.

Le prenotazioni

L’ingresso agli eventi è libero, sarà necessaria la prenotazione in quanto, a causa del distanziamento di legge, i posti saranno limitati. Le prenotazioni saranno accettate per ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti. Si suggerisce di arrivare con congruo anticipo, rispetto all’orario di inizio degli spettacoli, per le procedure anti-covid in essere. Si può prenotare tramite mail (cultura.sangemini@gmail.com) e tramite Messenger alla pagina Facebook del Comune di San Gemini. Se sprovvisti di tali mezzi, si può telefonare dal lunedì al venerdì al numero 0744.334911 dalle 9 alle 12.