San Gemini è pronta per un’estate ricca di arte e cultura

Sabato 26 giugno con la ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’ parte l’estate sangeminese, con una serata dedicata agli innamorati che passeggeranno per i vicoli illuminati soffusamente e scatteranno foto nella piazza San Francesco che, per l’occasione, si tingerà del rosso dei fiori, delle candele, dei palloncini e dei cuori, mentre musica e parole d’amore si diffonderanno dall’alto del palazzo comunale.

L’estate sangeminese

Sarà un’estate ricca di musica, di cultura, di arte e di esperienze sul territorio. Il cartellone dei concerti si aprirà il 21 luglio con la serata di beneficienza musica a colori ‘Ritorno alla vita’ a cura di Gianni Neri, seguiranno festival musicali quali il ‘Sangemini classic’ il 31 luglio, il ‘Festival dei Colli’ il 2 agosto, il festival ‘Federico Cesi’ il 19 agosto, i concerti dell’associazione ‘In Canto’ tra il 31 agosto ed il 5 settembre ed infine l’11 settembre la ‘Sagra musicale umbra’. Tra gli eventi culturali il 17 luglio il giornalista Rai Enzo Stinchelli parlerà della sua lunga carriera, il 24 luglio è in programma una conferenza su Pietro de’ Bonanti ed i protomartiri francescani con intrattenimento musicale, il 30 la presentazione di un libro sulla storia di San Gemini a cura del dottor Zerbini e a settembre la mostra collettiva degli Ateliers dei monti Martani. A luglio ed agosto si svolgeranno poi una serie di laboratori ed uscite, per adulti e per bambini, alla scoperta del borgo, denominati ‘Tra terra ed acqua sulla via di Francesco’, a cura della fotografa Agnese Cascioli, che si concluderanno ad ottobre con un concorso fotografico, mentre ad inizio settembre sarà la volta di una passeggiata ecologica per le colline sangeminesi ed un evento ciclo-turistico nell’ambito del progetto ‘Le terre dei borghi verdi’ finanziato dalla Regione Umbria. Le serate saranno accompagnate dall’offerta eno-gastronomica dei tanti ristoranti disseminati nelle vie del borgo.