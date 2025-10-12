Una vittoria che mancava dal 2021: la 52° edizione della Giostra dell’Arme di San Gemini è stata vinta dal rione Piazza.

Nelle tre tornate della sfida che si è disputata domenica 12 ottobre in un Campo de li Giochi da tutto esaurito, il rione Piazza ha avuto la meglio con 439 punti sui rivali del rione Rocca, fermi a 318 punti. Il rione Piazza raggiunge così la quota di 19 vittorie totali delle Giostra dell’Arme, mentre il rione Rocca resta fermo a 32.

Nel corso della 52° edizione della Giostra dell’Arme sono stati, inoltre, consegnati i premi per il cavaliere più veloce a Jacopo Rossi (rione Piazza), per il miglior cavaliere a Tommaso Finestra (rione Piazza), per la miglior taverna (Taverna dell’Orto) al rione Piazza e per il miglior corteo al rione Piazza.