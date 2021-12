San Giovanni: «Pericoli e degrado, noi dimenticati»

Ancora una segnalazione relativa al degrado del quartiere di San Giovanni, a Terni. Proviene da una residente di via Liutprando che pochi giorni fa si è vista piombare accanto all’auto un pesante ramo: «Ho rischiato danni e soprattutto ho rischiato grosso. Pensate poi se lì sotto ci fosse stato un bambino». La messa in sicurezza, dopo un primo intervento sulla pianta, sembra però lontana: «Il Comune dice che la competenza è condominiale». Non si tratta tuttavia dell’unico problema: altri, annosi, continuano a caratterizzare la vivibilità della zona. Come le condizioni dell’asfalto in più punti: «In queste condizioni sono l’intero quartiere e le sue famiglie a rimetterci. Il riscatto di Terni deve partire anche dalla riqualificazione delle aree meno centrali. Serve maggiore considerazione, anche e soprattutto a San Giovanni».

