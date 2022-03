Incendio in una abitazione in località Selci, in via del Lavoro, nel territorio comunale di San Giustino. Si tratta di una casa singola ad un piano. L’incendio si presume si sia sviluppato all’interno della cucina. In supporto ai vigili del fuoco di Città di Castello, è partita anche una squadra da San Sepolcro.

