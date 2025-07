Possibili «intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata» tra le 22 di giovedì 10 luglio e le 6 del giorno successivo in diverse vie di Terni. Lo segnala il Sii per via dei lavori di manutenzione straordinaria.

L’operazione coinvolgerà Via Aldo Bartocci, Strada di Sabbione, Strada dei Laghetti, Strada le Campore, Via del Commercio, Via Mercurio, Strada Santa Filomena (fino alla ferrovia), Via Maestri del Lavoro, Via Adda, Via Chienti, Via Garigliano, Via Po, Via Topino, Via Mincio, Via Taro, Via Tevere, Via Arno, Villaggio Polymer, Strada di Recentino, Strada di Tavernolo, Strada di Pantano, Via Villesiepi, Strada dei Confini, Via Narni (dalla rotonda Strada di Sabbione al bivio con Strada di Streppara), Strada della Selva, Strada di Marrano e zone limitrofe.

«Nel rispetto della normativa – spiega la società – e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».