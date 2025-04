Sarà una Sant’Anatolia di Narco in fiore quella che quest’anno accoglierà la 18esima edizione di ‘Primavera in Valnerina’, in scena nel borgo umbro da giovedì 1° a domenica 4 maggio. Quest’anno, la mostra mercato di florovivaismo, giardinaggio e prodotti tipici organizzata dal Comune di Sant’Anatolia di Narco si snoderà per il centro storico valorizzando i suoi vicoli, gli scorci e gli angoli caratteristici con una suggestione tutta nuova.

Come sempre saranno presenti espositori di piante rare, officinali, agrumi, peonie, rose e orchidee, ma anche di arredi da giardino, artigiani e hobbisti e prodotti tipici che il territorio sa offrire. Ci saranno poi tantissime attività a cui si potrà partecipare nelle quattro giornate di questa festa alcune delle quali permanenti: un percorso sensoriale, esperienza immersiva tra profumi e sapori, a cura degli studenti dell’Istituto tecnico agrario della Valnerina attivo dalle 10 alle 18; la mostra diffusa ‘Lenzuoli SOSpesi’ per le vie del borgo a cura di Silvia Capiluppi; stand di fiori, piante ed economia circolare a cura degli alunni delle scuole. Inoltre, iniziative specifiche nelle singole giornate.

L’inaugurazione ufficiale di ‘Primavera in Valnerina’ sarà giovedì alle 11.30, ma nel corso della mattinata apriranno gli stand espositivi (aperti tutti i giorni dalle 10) e alle 10 inizierà l’estemporanea di pittura ‘Composizioni floreali’ a cura di Linda Lucidi che terminerà alle 17 (per informazioni e prenotazioni: [email protected]; 3343315594 contatto washapp; pagina Facebook Linda Lucidi Art). Sempre giovedì, dalle 10 alle 18 (anche domenica 4 maggio), si potrà inoltre assistere alla filatura della mozzarella a cura della Latteria Saccoccia Montebibico di Spoleto, alle 15.30 ci sarà il concerto itinerante della Spoleto marching band e alle 16 l’inizio della realizzazione del 161esimo Lenzuolo SOSpeso, a cura del Museo della canapa (l’opera corale proseguirà il 2 e il 4 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18).

Venerdì 2 maggio e sabato 3 spazio ai laboratori a cura degli studenti dell’Istituto tecnico agrario della Valnerina: dalle 10 alle 13 si potrà partecipare a quelli di ‘Propagazione, terreno e piante’ e ‘Microscopia’, mentre dalle 10 alle 18 sarà attivo ‘Insetti e biodiversità’ sul ruolo fondamentale degli insetti nell’ecosistema. Sabato ci saranno inoltre dalle 10.30 alle 12.30, al Museo della canapa, il workshop ‘La lana: una fibra speciale’ su lavorazione, filatura e tessitura, in collaborazione con la professoressa Francesca Maria Sarti (DSA3 – Università di Perugia) e l’Istituto tecnico agrario della Valnerina; dalle 10 alle 18 il seminario culinario ‘Fiori e sapori: viaggio nella cucina vegana’ a cura del professor Moreno Venturino. Poi, spazio all’intrattenimento: alle 15 si terrà l’esibizione del gruppo folkloristico ‘Le cinciallegre’ di Spoleto e alle 15.30 la caccia al tesoro ‘Caccia al Lenzuolo SOSpeso’ in cui un lenzuolo sarà la mappa del tesoro di primavera, organizzata in collaborazione con il game master Fabrizio Miele e l’artista Silvia Capiluppi (per partecipare, iscrizione nei giorni precedenti: [email protected]; 351.4793243).

Infine, domenica tornerà la filatura della mozzarella dalle 10 alle 18, mentre dalle 16 ci sarà la performance del gruppo musicale Strimpella. Per tutti i giorni di Primavera in Valnerina saranno possibili visite guidate al Museo della canapa.