Montecastrilli si prepara a diventare per tre giorni la capitale del gusto e dell’incontro tra culture. Dal 6 all’8 giugno il Centro fieristico di viale della Fiera ospiterà la 54esima tappa della nona edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di cibo di strada in Italia. Un evento realizzato in collaborazione con Confartigianato imprese Terni e inserito all’interno di Spazio casa – Mostra mercato, che trasformerà il borgo umbro in un’autentica festa per i sensi.

Organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada, la kermesse porta in Umbria alcuni dei più rinomati food truck italiani e internazionali, pronti a deliziare i visitatori con piatti autentici e originali. Tra le specialità che sarà possibile assaggiare: cucina messicana, argentina, siciliana, arrosticini, bombette pugliesi del panificio Petriglia, hamburger di Angus, Scottona e Chianina, caciocavallo impiccato, pesce fritto, kurtos ungherese e molto altro. Non mancheranno birre artigianali italiane, europee e internazionali per accompagnare le degustazioni. Oltre all’enogastronomia, il weekend sarà arricchito da un ricco programma di eventi tra musica, sport, convegni e intrattenimento per tutte le età.

Venerdì 6 alle 16.30 è in programma l’inaugurazione della Mostra mercato e l’apertura degli stand; alle 17.30 il convegno ‘I giovani nell’edilizia che cambia: tra intelligenza artificiale e sostenibilità’; alle 18 DJ Set con Manuel Muzi; alle 21 il concerto dei ‘Daje Gas Trio’; alle 23 DJ Set con Manuel Muzi. Sabato 7 alle 9 l’apertura degli stand espositivi; alle 10 l’incontro ‘La scuola tra progettazione e territorio’ con l’IC Franco Petrucci; alle 16 il torneo di Street Basket 3×3 ‘Joining the Game’; alle 17 DJ Set con Effe Effe; alle 21 il concerto ‘Rione Junno – Taranta Night’; alle 23 DJ Set con Effe Effe. Domenica 8 alle 9 la Gara podistica e passeggiata ecologica ‘Spazio Casa Running’; alle 11.30 l’assemblea Anaepa ‘Stati Generali dell’Edilizia’; alle 16 ‘Building Skills’: giochi con i mezzi da lavoro; alle 16.30 DJ Set con Manuel Muzi; alle 17.30 la finale regionale Umbria di ‘Miss principessa d’Europa’; alle 21 le ‘Pere Cotogne’; alle 23 DJ Set con Manuel Muzi.

«Siamo entusiasti di fare tappa a Montecastrilli – evidenzia Alfredo Orofino – che con la sua vivacità e il legame con la tradizione gastronomica del territorio è il luogo perfetto per accogliere la nostra carovana di sapori. Il nostro obiettivo è offrire esperienze indimenticabili e coinvolgenti in ogni tappa». Soddisfazione anche da parte di Confartigianato imprese Terni, come sottolinea il presidente Mauro Franceschini: «Siamo orgogliosi di ospitare un evento di rilievo nazionale che valorizza la cultura gastronomica e il saper fare artigiano. Montecastrilli diventerà una vetrina d’eccellenza, dove l’enogastronomia si unisce alla musica, allo sport e alla cultura».