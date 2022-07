‘Se vuoi molto di più’, la nuova opera di Samuela Dolci

«L’augurio è che ognuno possa trarre qualche spunto di riflessione rispetto alle proprie esperienze, insieme ad un briciolo di ottimismo e di speranza per andare avanti senza perdersi d’animo». È questo uno dei temi dell’ultima opera a cura dell’umbra Samuela Dolci, professoressa al liceo delle scienze umane dell’istituto Angeloni di Terni. Il libro si chiama ‘Se vuoi molto di più’ e tratta la storia di Marco e Caterina che «accettano di fare i conti con gli eventi, si mettono in discussione con impegno e sacrificio e cercano incessantemente delle risposte. Ma sanno che queste non potranno mai essere definitive». La Dolci è autrice di testi illustrati inseriti nella collana di narrativa per ragazzi ‘La semplicità di un tempo’ e le ‘Virtù si raccontano – per un’educazione orientata al bene comune’ edizioni Thyrus. È disponibile in formato cartaceo ed ebook (Youcanprint).

