Cibo, spettacolo, summer disco pub e orchestre a Sellano dal 10 al 14 agosto con la tradizionale sagra della fojata e dell’attorta, giunta all’edizione numero 2022.

Saranno i piatti della tradizione a dominare la scena, con la fojata e l’attorta appunto, la cui ricetta viene tramandata di generazione in generazione e consiste, nel primo caso, in una torta salata ripiena di verdure, impastate con formaggio e uova, mentre nel secondo caso si tratta di un dolce a forma di spirale, farcito con frutta secca, amaretti, cacao e cannella.