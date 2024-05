Sette scrittori raccontano l’Umbria: venerdì ad Amelia la presentazione del libro

Nel contesto affascinante della Biennale Umbria Letteraria, il museo archeologico ‘E. Rosa’ di Amelia ospita la presentazione del volume ‘L’Umbria, è una grande storia’: l’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 10.30 nella sala pinacoteca.

L’Umbria raccontata da sette scrittori

Il libro, frutto di un progetto innovativo di residenza letteraria curato da Angelo Mellone, direttore artistico di UmbriaLibri, organizzato con Sviluppumbria, presenta i racconti di sette autori che hanno soggiornato in Umbria tra ottobre e novembre. Questi scrittori, tra cui Andrea Caterini, Annalisa De Simone, Andrea Di Consoli, Costanza DiQuattro, Carmen Pellegrino, Flavia Piccinni e Yari Selvetella, hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura locale e di raccontarla attraverso le loro opere.

UmbriaLibri diventa laboratorio creativo

Durante il loro soggiorno, i narratori hanno anche partecipato al progetto ‘Scrittori nelle Scuole’, un’iniziativa della Regione Umbria, UmbriaLibri e il Cepell – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Questo progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani attraverso workshop e incontri con gli studenti. «Organizzare gli scrittori? – afferma Angelo Mellone, che introdurrà la presentazione -. Peggio che cercare di credere nella pace universale. Abbiamo lasciato libero sfogo alla loro creatività e il risultato è un volume che non solo racconta l’Umbria, ma trasforma UmbriaLibri in un vero laboratorio creativo».