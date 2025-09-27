Terni torna a essere capitale dell’innovazione digitale. Dal 16 al 18 ottobre il centro della città ospiterà la settima edizione di Terni digital week, la manifestazione ideata da Edoardo Desiderio che, anno dopo anno, ha saputo crescere fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento in Italia per chi vuole capire, vivere e anticipare le sfide del digitale. Un evento che non si limita a parlare di tecnologia, ma che intende favorire consapevolezza, inclusione e diffusione culturale, coinvolgendo cittadini, professionisti, imprese e istituzioni.

L’edizione 2025 si annuncia particolarmente ricca: grazie al lavoro del direttivo organizzativo e alla collaborazione con enti, partner internazionali e imprese, verranno proposti workshops, meeting e momenti formativi su temi centrali come cybersecurity, intelligenza artificiale, comunicazione, formazione, marketing, metaverso, robotica, big data, sanità innovativa, blockchain, e-government, education e gaming. La manifestazione gode del patrocinio del Parlamento europeo, della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, di Enea, di Formez, della Regione Umbria, della Provincia e del Comune di Terni, insieme ad associazioni di categoria e ordini professionali.

Il programma si svilupperà in diversi luoghi della città: la Biblioteca comunale, palazzo Spada, l’auditorium dell’Istituto Casagrande–Cesi e piazza della Repubblica, cuore degli eventi all’aperto. Oltre alla partecipazione in presenza, sarà possibile seguire gli incontri anche online, grazie alle dirette streaming sui canali ufficiali della kermesse. Tra i momenti salienti troviamo giovedì 16 ottobre la conferenza stampa inaugurale a palazzo Spada e il pre-opening del corso di formazione in Bim specialist, nato dal progetto ‘Terni digitale 2025’ con il sostegno della fondazione Carit; venerdì 17 ottobre incontri su Pa digitale, robotica e società, laboratori per ragazzi, la lectio di Massimo Canducci su ‘Empatia artificiale’ e l’intervento di Lorenzo Barone, influencer e avventuriero; in serata, l’esibizione di Swing Robots in piazza della Repubblica; sabato 18 ottobre il Gaming day al Casagrande-Cesi, tornei di videogiochi e giochi di ruolo in Bct, fino al Gran galà dell’innovazione con la consegna dei premi 2025 a imprese e professionisti, e la festa finale con dj set e aperitivo in piazza della Repubblica.