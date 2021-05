Si è spenta Carla Fracci, mito della danza mondiale

La danza internazionale perde una delle sue più note, stimate e famose rappresentanti. Si è spenta a Milano all’età di 84 anni Carla Fracci, una dei talenti più cristallini e riconosciuti a livello mondiale: lascia un grande ricordo a chi ha avuto il piacere e la fortuna di vederla all’opera. Tra i partner con i quali ha avuto la possibilità di lavorare ci sono Rudolf Nureyev, Amedeo Amodio, Paolo Bortoluzzi, Erik Bruhn, Gheorghe Iancu e Henning Kronstam. Nel corso della sua carriera ha conquistato tutti i più grandi teatri del mondo. Era malata da tempo per via di un tumore. Lo scorso febbraio proprio in Umbria, ad Orvieto, erano iniziate le riprese del film tv ‘Carla’ a lei dedicato dove viene ripercorso il percorso professionale e umano della celebre ballerina.

