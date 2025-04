Verrà interrogata lunedì pomeriggio presso la questura di Roma – sezione omicidi della squadra Mobile – Nosr Manlapaz, la madre di Mark Antony Samson, il 23enne di origini filipoine – nato in Italia – che ha confesso di aver ucciso l’ex fidanzata, la 22enne ternana Ilaria Sula.

Annuncio Pubblicitario

La donna è stata iscritta nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di concorso in occultamento di cadavere. Ma chi indaga vuole chiarire ogni aspetto di come sono andati i fatti, che si intrecciano anche con le posizioni della donna e del marito Rik Samson, il cui ruolo per il momento appare più defilata.

La donna, secondo quanto ricostruito e anche a fronte della ribadita estraneità affermata dal figlio, dopo aver scoperto il delitto della ragazza ternana, nella mattinata del 26 marzo scorso, avrebbe accusato un malore e poi aiutato Mark a ripulire la sua stanza dal sangue – Ilaria è morta per emorragia a seguito delle tre coltellate sferratele al collo, di spalle, dal giovane – e probabilmente avrebbe avuto anche un ruolo nel far ‘sparire’ il corpo senza vita della studentessa di statistica.

Annuncio Pubblicitario

Corpo poi ritrovato all’alba di mercoledì 2 aprile in un dirupo sui monti Prenestini, fra Capranica Prenestina e Guadagnolo. L’ex fidanzato avrebbe agito depistando genitori e amici di Ilaria Sula, utilizzando i suoi dispositivi per mandare messaggi rassicuranti ma la cui ‘tenuta’ – in termini di credibilità – è stata breve e, purtroppo, annullata dai tragici fatti.

Lunedì intanto si terranno i funerali della ragazza, con partenza a piedi alle ore 14 dalla sua abitazione di viale dello Stadio, a Terni. Il corteo raggiungerà il cimitero per una breve cerimonia, poi si procederà alla tumulazione. Per lunedì il Comune di Terni ha dichiarato il lutto cittadino mentre in serata, in centro, si terrà una fiaccolata che raggiungerà la panchina rossa sotto la sede comunale di palazzo Spada.

Annuncio Pubblicitario

CONTENUTI CORRELATI