Sii Terni, lavori in via Di Vittorio: possibili problemi idrici

Possibili intorbidimenti dell’acqua accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Li segnala il Sii in merito all’intervento di manutenzione straordinaria di mercoledì dalle 8.30 alle 12 a Terni: il cantiere coinvolgerà via Di Vittorio, dall’incrocio di via Pastrengo fino a quello di via Alberto Mario. «Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile».

