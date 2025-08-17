«Siamo pienamente soddisfatti. Quella sera è stato tutto un sogno tramutato in realtà e abbiamo dato le nostre migliori qualità artistiche e umane, fatto di lavoro, sudore, sacrifici ma soprattutto forza e voglia di crederci. Abbiamo regalato emozioni e tante risate e il pubblico, che sappiamo bene essere la nostra miglior vittoria, ci ha ripagati, con affetto e calore che porteremo dietro ogni giorno». Così Erika Lucci, presidente di Calliope InCanto, commenta lo spettacolo ‘Sognando l’Operetta Tour’ andato in scena la sera del 29 luglio all’anfiteatro romano di Terni.

Erika Lucci, che ha anche esordito sulla scena, parla di «un progetto destinato ad essere ‘esportato’ in altri contesti teatrali nazionali, la cui anima è Claudio Pinto Kovačević, regista e primo interprete che ha regalato con la sua comicità veramente tante risate al pubblico. Il cast – prosegue – si è confermato di altissimo livello con le meravigliose voci del tenore Massimiliano Costantino, la soubrette internazionale Clementina Regina e il soprano Emanuela Digregorio, la musica dal vivo dell’orchestra de I Musici di Euterpe capitanati dal direttore Vincenzo Gardani e infine l’eleganza delle ballerine con coreografie di Alessandra D’Apice veramente belle da vedere. Siamo felici che questa realtà possa trovare spazio a Terni e non solo, grazie anche all’Accademia Calliope InCanto a cui abbiamo inteso dare vita per formare giovani generazioni e avvicinarle al mondo del teatro e dell’operetta».

LE FOTO DI MASSIMILIANO MASSOLI E GIORGIO PAPI