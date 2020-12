Sparisce di casa, 27enne ritrovata a Carsuale sana e salva

Si era allontanata dalla propria abitazione familiare nel primo pomeriggio di sabato: un gesto che aveva preoccupato i suoi cari che avevano lanciato l’allarme. Le ricerche della ragazza – una 27enne residente nel territorio comunale di Acquasparta – hanno dato alla fine esito positivo, visto che è stata ritrovata in buone condizioni di salute all’interno dell’area archeologica di Carsuale. In campo i vigili del fuoco del comando di Terni ed i carabinieri di Terni e del comando stazione di Acquasparta. Sul posto si sono portati anche gli operatori del 118 per verificare le condizioni di salute della giovane poi convinta dai militari a recarsi in ospedale per una visita più approfondita.

