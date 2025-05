Si è alzato ufficialmente oggi il sipario su ‘Piacere Divino’, la kermesse che celebra le eccellenze vinicole italiane e umbre, con una cerimonia inaugurale nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi a Spoleto. Dal 31 maggio al 2 giugno, la Città dei Due Mondi sarà teatro di un ricco programma fatto di degustazioni, arte, musica e cultura, con l’obiettivo di offrire ai visitatori una nuova prospettiva sulla città e sul suo patrimonio.

Protagoniste assolute sono le 40 cantine che animeranno il centro storico con un’esperienza multisensoriale diffusa, tra location d’eccezione e scorci affascinanti. Non mancheranno momenti di convivialità, approfondimento e spettacolo, con eventi distribuiti tra vie, palazzi e piazze. Tra gli appuntamenti più attesi, ‘Percorsi Divini’, il circuito gastronomico che coinvolgerà bar, enoteche e ristoranti della movida spoletina. I locali proporranno menù speciali, accompagnati da musica diffusa e spettacoli dal vivo, offrendo serate indimenticabili per tutti i gusti.

In piazza Pianciani, il pubblico potrà vivere la Wine Experience con degustazioni guidate di vini e prodotti enogastronomici locali, accompagnate dalle dolci note jazz dell’associazione Enonote Sommelier. Gli appuntamenti sono previsti sabato 31 maggio e domenica 1° giugno (alle 18, 19.30 e 21.30) e lunedì 2 giugno (alle 16.30 e alle 18). Il chiostro di San Nicolò ospiterà invece Aperidivino e ‘Wine Districts – L’Umbria del vino’, con la presenza di circa 40 cantine umbre. Nella stessa cornice si svolgeranno tre masterclass dedicate ai vitigni simbolo del territorio: il Trebbiano Spoletino (sabato 31 maggio), il Sagrantino (domenica 1° giugno) e il Sagrantino Passito (lunedì 2 giugno), tutte con inizio alle 18.

Per gli amanti della musica, imperdibile l’appuntamento con Jazz in the City, in piazza del Mercato. Tre serate di concerti live porteranno il pubblico nelle atmosfere del jazz, dello swing e del blues. Sabato 31 maggio alle 21.30: The Bedhoppers Jumpin’ Orchestra, un viaggio negli anni ’40 tra swing e jump blues con un ensemble di 10 elementi. Domenica 1° giugno alle 21.30: Shape of Blues, trio composto da Alessandro Giammari, Leonardo Marchetti e Matteo Fabrizi. Lunedì 2 giugno dalle 16 alle 18.30: Nice&Easy Quartet, con un repertorio di classici rivisitati e arrangiamenti originali.